DHA

Dünya genelinde etkili olan koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor.

DHA'nın haberine göre, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından, koronavirüsü tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında yurt dışından gelenler karantina altına alınıyor.

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Bu tedbirler kapsamında bu sabah Katar'dan gelen Türk vatandaşı 63 kişi, Bursa'ya getirilerek, 14 gün önce boşaltılıp, karantina yurdu yapılan Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildi. 2 otobüsle Bursa'ya getirilen vatandaşlar, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda karantinaya alınan vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.