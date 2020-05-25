AA

Küçük Aküzüm köyünde yaklaşık 35 yıl önce yapılan 110 metrelik asma köprü, şiddetli rüzgar nedeniyle bir süre sallandıktan sonra parçalandı. Büyük bölümü yıkılan köprü, kullanılamaz hale geldi.

AA'nın haberine göre, zemini tahta olan köprü, Kars Çayı üzerinden köyleri birbirine bağlıyordu. Yöre halkı tarafından yoğun olarak kullanılan ve üzerinden araç geçen köprü, zaman zaman düğünlere de ev sahipliği yapıyordu.