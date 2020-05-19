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Olay, dün akşam saat 21.50’de meydana geldi. Kemal K. (33) ile eşi Fatma Gül K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Fatma Gül K, kendisini darp etmeye kalkışan eşini bıçakla yaraladı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kemal K, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kemal K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırılırken, şüpheli Fatma Gül K. ise gözaltına alındı.

Fatma Gül K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatma Gül K, adliyeye sevk edilirken, bir basın mensubunun ‘Eşinizi neden öldürdünüz?’ sorusuna, ‘ben öldürmedim’ yanıtını verdi.

Kemal K. ile eşi arasında sürekli tartışma yaşandığı, olay sırasında şüphelinin mutfağa giderek kendisini darp etmeye çalışan eşini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edildi.