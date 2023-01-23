Karı kocayı kaza ayırdı!

Fatoş Ormankıran´ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, eşi Ahmet Ormankıran´ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Buradaki müdahalesinin ardından Adıyaman 'a sevk edilen Fatoş Ormankıran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.