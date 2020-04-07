07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Market alışverişine giden Derya ve Berat Kıran çiftinin çocukları L.K. (1),H.K. (7),Y.K. (8) ve H.K. (13) evde kaldı.
DHA'nın haberine göre, kardeşlerden 13 yaşındaki H.K., L.K ile ilgilendiği sırada, H.K. ile Y.K. ise oynamak için oturma odasına geçti. Bir süre oynayan iki kardeşten H.K., babasına ait pompalı tüfeği ağabeyi Y.K.'ye doğrultup ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, Y.K'nin boğazına isabet etti. Patlama sesini duyan abla H.K., balkona çıkıp komşularından yardım istedi.
ANNENİN FERYADI
Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Y.K'nin yaşamını yitirdiğini, H.K.'nin ise dudağına isabet eden saçma yüzünden yaralandığını belirledi. Market dönüşü olaydan haberdar olan anne Derya Kıran, sinir krizi geçirdi. Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Derya Kıran, oğlu H.K.'ya sarılarak, "Yusuf'um sen benim, dert ortağımdın" diye gözyaşı döktü.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, uzman ekipler eşliğinde kardeşlerin ifadesine başvurdu. Yaşamını yitiren Y.K'nin cenazesinin, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi.
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