İHA

Bayram tatili dolayısıyla izinli olarak gittiği memleketi Gaziantep’ten dönen işçide Korona virüs tespit edilmesinin ardından ilçedeki 2 ayrı şantiyede bulunan toplam 18 işçi karantina altına alındı.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışlar yasaklandığı şantiye alanında bir işçi de daha pozitif vaka olduğu tespit edildi. Özel koruma kıyafetli 112 ekipleri tarafından şantiyeden alınan işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Covid-19 testi pozitif çıkan işçiyi hastaneye getiren ekiplerin daha sonra ambulansı dezenfekte ettiği görüldü. Diğer yandan Karabük'te bugüne kadar 186 kişi Korona Virüs'e yakalanırken, bunlardan 10'u hayatını kaybederken, 180 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

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