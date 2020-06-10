Eflani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Soğucak ve Kutluören köylerinde pozitif vakaların görülmesi üzerine bu köyler ile 14 mahallede karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, karantinanın 14 gün süreceği aktarılan açıklamada, sağlık ve jandarma ekiplerinin mahallede çalışmalarının sürdürdüğü kaydedildi.

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