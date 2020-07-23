Kazada, Muhammet Barlas'ın kullandığı 09 UB 063 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Sefa Y. yönetimindeki 09 US 666 plakalı kamyonetle çarpıştı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Barlas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Barlas'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Sefa Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.