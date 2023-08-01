Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
Niğde'de, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 9 aylık hamile olan S.E, müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi. Kazada yaralananlar ise tedavi altına alındı
Niğde'de yürekleri kavuran bir trafik kazası yaşandı. M.Ö. idaresindeki kamyonet, Ulukışla ilçesi Kolsuz köyü yakınlarında, M.E'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDIHaberde kullanılan fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.E, E.E, S.Ç. ve E.Ç. yaralandı.
ANNE ADAYI BEBEĞİYLE CAN VERDİ
Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9 aylık hamile S.E, müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.