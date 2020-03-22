Son dakika haberler... Kahreden cinayet! Bir kadın daha şiddet kurbanı!

AA

İddiaya göre, merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan D.K. (35) ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen astsubay Y.Ç. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.Ç üzerinde taşıdığı tabancayla D.K.'ya ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, D.K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri Y.Ç'yi gözaltına aldı.