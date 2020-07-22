Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter, 11 arazöz ve 50 işçiyle müdahale etti. Alevler ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.