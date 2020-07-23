İHA

Konyaaltı ilçesinde bir vatandaşın çektiği ve sosyal medyada ‘ Antalya Hakkında’ isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüde, kağıt toplayıcısı küçük bir çocuk, lüks bir sitenin kenarındaki çöp konteynerlerinde kağıt topladıktan sonra sitenin havuzundan yükselen çocuk seslerine bakmak için çöp konteynerlerinin üstüne çıkıyor.

İHA'nın haberine göre, etrafı branda ile kapatılan havuzdan çocukları izlemek için çaba sarf eden çocuk, brandanın küçük yırtık kısmından ilgiyle havuzda eğlenen çocukları izledi. Dakikalarca yaşıtlarını izleyen çocuğun bu görüntüsü karşı binada oturan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaş, çektiği bu fotoğrafı sosyal medyada ‘Konyaaltı’nda çöp toplayan küçük bir kardeşimiz ve yanı başında havuzda yüzen çocukları izlediği o an’ yorumuyla paylaştı. Yürekleri sızlatan fotoğraf karesi, Türkiye genelinde çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, çocuğun bulunarak destek olması için amacıyla kurumlara çağrıda bulundu.

ÇOCUĞA BELEDİYE ULAŞTI

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de fotoğrafı görünce çocuğun bulunmasını istedi. Fotoğrafın Hurma Mahallesi’nde çekildiği anlaşılınca belediye ekipleri, küçük çocuğu 2 gün sonra mahallede kağıt toplarken buldu. Havuzu izleyen 10 yaşındaki çocuk ile 3 kardeşini ağırlayan Konyaaltı Belediyesi, 4 kardeşi önce bir spor merkezinin havuzunda ağırladı.

4 kardeş ilk kez girdikleri havuzda doyasıya eğlendi. Havuzdaki diğer çocuklar da 4 kardeşin mutluluğuna ortak oldu. Daha sonra Konyaaltı Belediyesi, akvaryuma çocukları gezmeye götürdü. 4 kardeş burada da eğlenceli anlar yaşadıktan sonra Kepez ilçesinde evlerine ailelerine teslim edildi.