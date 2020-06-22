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Balıkesir polisi, kent merkezi, Bandırma, Gönen ve Erdek’te farklı tarihlerde 9 adet silah satışı yapan şebekeye yönelik 3 ay süren teknik takibin ardından operasyon yaptı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Bandırma, Burhaniye ve Konya’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 şüpheliden 6’sı yakalandı. Şebekenin sattığı 9 adet el yapımı ve kuru sıkıdan bozma tabanca (6 adet 9 mm çaplı, 3 adet 7.65 mm çaplı),9 adet tabanca şarjörü, 136 adet tabanca fişeği ( 124 Adet 9 mm çaplı, 12 Adet 7,65 mm çaplı) ele geçirildi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 5 adet el yapımı ve kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet av tüfeği, 133 adet çeşitli ebatlarda mermi, 10 adet deforme olmuş kovan, 6 adet sökülmüş kuru sıkı tabanca mekanizması, 68 adet şarjör, 1 adet torna makinası ele geçirildi.