İHA

Edinilen bilgiye göre, Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye faaliyetleri esnasında duyulan şüphe üzerine bir depoda yapılan kontrollerde, bin 490 adet koli içerisinde toplam 4 milyon 470 bin adet üç katlı cerrahi maske ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, ekiplerce ilçe Sağlık Müdürlüğü'ne verilen bilginin ardından, yapılan kontroller neticesinde maskelerin izinsiz üretildiği belirlendi. Ele geçirilen maskeler, Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli T. D'nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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