Koronavirüs salgınıyla mücadelede sıklıkla başvurulan ürünlerden olan etil alkol, tıbbi maske ve koruyucu siperlik gibi ürünlere Türkiye’de ve dünyada talebin hızla artması fırsatçıları harekete geçirirken Gümrük Muhafaza ekipleri fırsatçılara karşı operasyonlarını sürdürüyor.
İHA'nın haberine göre, İzmir’de iki ayrı adreste yapılan aramalarda yasalara aykırı şekilde üretilerek piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen tonlarca etil alkol, çok sayıda ambalaj malzemesi ve sahte etiket ele geçirilirken, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda binlerce tıbbi maske ve koruyucu siperlik yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenirken yakalandı.
Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına gelen bir ihbarda İzmir’de faaliyet gösteren bir firmanın tıbbi kullanım amaçlı etil alkolleri 5 litrelik bidonlara doldurarak piyasaya sürdüğü bilgisi alındı. Söz konusu ihbar Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce incelenerek elde edilen bilgiler İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan araştırmada şüpheli faaliyetlerin yürütüldüğü adreslerin belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince belirlenen iki adreste yapılan aramada, yasa dışı olarak üretilerek piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 15 ton 117 litre etil alkol ile bu ürünün ambalajlanmasında kullanılan 5 litrelik bidonlar ve sahte etiketler ele geçirildi.
Öte yandan Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise yurt dışına çıkmak üzere gümrük kapısına gelen Türk plakalı bir minibüs, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi sonucu riskli görülerek x-ray tarama cihazına sevk edildi.
Tarama görüntülerinde şüpheli yoğunluğa rastlanan araçta yapılan aramada beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenen ihracı Sağlık Bakanlığının ön iznine tabi olduğu halde herhangi bir izin belgesi ibraz edilmeyen 5 bin 230 adet tıbbi maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi. Her iki olayda da ele geçirilen tıbbi koruyucu ürünlere el konulurken sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.
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