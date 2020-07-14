AA

Alınan bilgiye göre, Karakuyu Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına, 1 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 dekarlık bir alanda hasar oluştuğu öğrenildi.