Son dakika haberler... İzmir'de bir orman yangını daha çıktı!

İHA

Yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 5 arazöz, 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterle müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu belirtilirken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.