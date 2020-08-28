AA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sığacık Mahallesi Ekmeksiz Plajı yakınlarında 23 Ağustos'ta otluk alanda çıkan yangına ilişkin raporunu tamamladı.

AA'nın haberine göre yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilen raporda, yanın nedeniyle ormanlık alana yakın boş arazide ve yola park edilmiş haldeki 33 aracın tamamen yandığı, 11 aracın da hasarlı olduğu kaydedildi.

Raporda, yangının çıkış nedenine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Yapılan tetkikte, yangın başlangıcının yol kenarındaki orman ve park eden araçların bitişiğinde bulunan boş arazi içerisindeki kuru otluk ve çalılık alanda olduğu görüldü.

Araştırmada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sehven düşürülen veya atılan sönmemiş sigara izmaritinin kolay yanıcı otları tutuşturması ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle yakın konumdaki çalılıklara, ormanlık alana, arazi içerisindeki ve yol boyunca sağlı sollu park halindeki araçlara sirayet etmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır."