DHA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) kısa sürede dünyaya yayılırken, Avrupa'da ise en çok İtalya'da etkili oldu.

DHA'nın haberine göre ülkede ölü sayısı 6 bin 77'ye yükselirken, vaka sayısı ise toplam 63 bin 927 olarak kaydedildi. Türkiye´nin Roma Büyükelçiliği´nin İtalya´da bulunan Türklerin tahliyesine ilişkin başlattığı çalışma neticesinde de Milano ve Roma´da yaşayan Türkler bu akşam yurda dönüyor.

GECE SAAT 02.00´DE TÜRKİYE´DE OLACAKLAR

Milano-Malpensa Havalimanı´na akın eden Türk vatandaşları, Koronavirüsten korktuklarını Türkiye´ye biran önce dönmek için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Emir Ateşdağlı tarafından görüntülenen Türk vatandaşları, tahliye sürecinde yanında oldukları Roma Büyükelçiliği´ne teşekkür etti. Türk vatandaşlarının gece 02.00´da Türkiye´de olacağı ifade edildi.

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