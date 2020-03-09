Reuters'ın haberine göre İtalya'daki tüm spor organizasyonları 3 Nisan tarihine kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi! Haberde bu kararın İtalya'daki tüm spor federasyonları ve İtalya Olimpiyat Komitesi'nin buluşması sonrasında alındığı belirtildi. Yapılan kısa açıklamada "Sağlık birinci önceliktir" ifadelerine yer verildi. Konuya ilişkin son kararı ise Başbakan Giuseeppe Conte yönetimindeki hükümetin alacağı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle olağanüstü günlerden geçen ve şu ana kadar 463 kişinin öldüğü, 7 bin 375 kişide virüs görüldüğü İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, geçen pazar günü virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı. Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği kırmızı bölge uygulamasının, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletileceği duyurulmuştu.

Söz konusu kararnamede, hapishanelerdeki açık görüşler de virüs yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında bir süreliğine durdurulmuştu. İtalya'da Kovid-19 tedbirlerine karşı bazı cezaevlerinde isyan başlamıştı.