DHA

Beyoğlu'nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan ve yaş dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlandırılan kişiler polis tarafından yapılan anonslarla uyarıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri İstiklal Caddesi'nde de denetim yaptı. Ekipler, caddede yürüyenleri durdurup, kimliklerine bakarak, yaşlarını kontrol etti.

Bankamatiklerde para çekmek için bekleyen vatandaşlara da sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuldu. İstiklal Caddesi'nde buluşup, tokalaşan 3 arkadaşa ise polis ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralına uymadıkları için biner lira para cezası kesildi. Para cezası kesilen kişi, "Ceza yedik. 3 kişi yan yana durduğumuz için ve tokalaşırken polise denk geldi. Arkadaşın elinde eldiven vardı. Ne yazık ki güvenlik ihlali." dedi.

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