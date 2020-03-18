18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs tedbirleri hayatımızın her alanında…Tedbirlere uymamanın ise hapis dahil cezai yaptırımı var… Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat!” ifadelerini kullandı.
DAYANAK 1930 TARİHLİ KANUN
Peki Adalet Bakanı Gül’ün dikkat çektiği bu yaptırımlar ve yaptırımların yasal dayanağı nedir?
Fevzi Çakır'ın haberine göre, koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı koordinesinde alınan tüm tedbirler 1930 yılında kabul edilen 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na dayanıyor…
SAĞLIK BAKANLIĞI TAM YETKİLİ
Kanun, herhangi bir salgın hastalık durumunda Sağlık Bakanlığı’nı her türlü tedbiri almakla yetkili kılıyor. Tedavi sürecinde hastaların rızalarının aranma-ması, karantina uygulamasına başvurulabilmesi, sınır kapılarının giriş ve çıkışlara kapatılması gibi tedbirleri düzenliyor.
YASAKLARA AYKIRI DAVRANANLARA PARA CEZASI
Peki bu tedbirlere uymamanın yaptırımı ne? Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282 maddesi, yasaklara aykırı hareket edenlerle zorunluluklara uymayanların fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 250 TL’den 1000 TL'ye kadar idari para cezası verilmesini öngörüyor..
KARANTİNADAN KAÇANA HAPİS CEZASI
Ancak yasa bazı tedbirlerin ihlali durumunda Türk Ceza Kanunu'nun, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195'inci maddesine atıf yapıyor. Bu madde de 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Buna göre; salgın hastalık şüphesiyle yetkililer tarafından test yapılmasına direnenler veya karantina tedbirlere uymayan kişiler bu hüküm uyarınca cezalandırılabilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!