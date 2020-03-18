Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Koronavirüs tedbirleri hayatımızın her alanında…Tedbirlere uymamanın ise hapis dahil cezai yaptırımı var… Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat!” ifadelerini kullandı.

DAYANAK 1930 TARİHLİ KANUN

Peki Adalet Bakanı Gül’ün dikkat çektiği bu yaptırımlar ve yaptırımların yasal dayanağı nedir?

Fevzi Çakır'ın haberine göre, koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı koordinesinde alınan tüm tedbirler 1930 yılında kabul edilen 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na dayanıyor…

SAĞLIK BAKANLIĞI TAM YETKİLİ

Kanun, herhangi bir salgın hastalık durumunda Sağlık Bakanlığı’nı her türlü tedbiri almakla yetkili kılıyor. Tedavi sürecinde hastaların rızalarının aranma-ması, karantina uygulamasına başvurulabilmesi, sınır kapılarının giriş ve çıkışlara kapatılması gibi tedbirleri düzenliyor.

YASAKLARA AYKIRI DAVRANANLARA PARA CEZASI

Peki bu tedbirlere uymamanın yaptırımı ne? Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282 maddesi, yasaklara aykırı hareket edenlerle zorunluluklara uymayanların fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 250 TL’den 1000 TL'ye kadar idari para cezası verilmesini öngörüyor..

KARANTİNADAN KAÇANA HAPİS CEZASI

Ancak yasa bazı tedbirlerin ihlali durumunda Türk Ceza Kanunu'nun, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195'inci maddesine atıf yapıyor. Bu madde de 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Buna göre; salgın hastalık şüphesiyle yetkililer tarafından test yapılmasına direnenler veya karantina tedbirlere uymayan kişiler bu hüküm uyarınca cezalandırılabilecek.