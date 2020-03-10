AA

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 67'e ulaştı.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok güzergahta trafik aksadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, yoğunluk saat 08.45 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi. Trafik saat 09:05 itibarıyla yüzde 67 seviyelerine geriledi.

Ayrıca bazı noktalarda hasarlı kazalar da meydana geldi.