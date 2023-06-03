Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İstanbul'da kız kaçırma kavgasında silahlar çekildi! 1 ölü 4 yaralı ve...

İstanbul'da kız kaçırma kavgası: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralanırken kızın babası Ruhi A., hayatını kaybetti

Giriş: 03.06.2023 - 21:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: İstanbul'da kız kaçırma kavgasında silahlar çekildi! 1 ölü 4 yaralı ve...
DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralanırken kızın babası Ruhi A., hayatını kaybetti

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre aile fertleri konuşurken aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü.

SİLAH VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Pastanede başlayan kavga dışarı taştı. Taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Silah sesleri üzerine çevredekiler polise haber verdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, sabah saat 05.15'te Mehter Çeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan 2 aile, pastanede bir araya geldi. Aile fertleri konuşurken aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Pastanede başlayan kavga dışarı taştı. Taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Silah sesleri üzerine çevredekiler polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geçerken, kavgada U.Ç., Y.A., G.A. ve Ruhi.A. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralılardan kızın babası Ruhi.A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen M.G.Ç., S.S. ve P.S. isimli 3 şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların bir pastanede otururken kavga etmeye başladıkları daha sonra da kavganın dışarı taştığı anlar yer aldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
Motosiklet duvara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Motosiklet duvara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen sınır dışı
Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen sınır dışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.