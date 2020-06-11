Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 65 yaşındaki sanık İsmail Taban ile 54 yaşındaki maktul Behzat Taban arasında, 10 Mayıs 2019 itibarıyla yaklaşık 6 yıldır anne babalarından kalan miras nedeniyle husumet bulunduğu anlatıldı.
AA'nın haberine göre, Çatalca'da suç tarihinde maktul Behzat Taban'ın kullandığı aracın yandığı ve içinde maktulün cesedinin bulunduğu belirtilen iddianamede, tanık ifadesinde, olay yerinde elbisesi tutuşmuş ve söndürmeye çalışan 60-65 yaşlarında bir kişi gördüğünü beyan etmesi üzerine olayın kasten öldürme olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.
İddianamede, tanığın verdiği eşkale uyan, maktul ile husumeti bulunan kardeşi İsmail Taban'ın olayın faili olduğunun değerlendirildiği, sanığın iş yerinde kan lekesi ve kan lekesi bulunan mont ele geçirildiği ve kanın maktulün DNA profili ile uyumlu olduğununun tespit edildiği kaydedildi.
Ayrıca iddianamede, incelenen kameralarda, olay günü maktul Behzat Taban'ın aracına binerek ikametinden çıktığı ve sanık İsmail Taban ile karşılaştığı, sanığın araca sol ön kapıdan bindiği, kısa bir süre sonra aracın durması üzerine sanığın arka sol kapıdan inip şoför koltuğuna bindiği ve araçla ayrıldığının görüldüğü anlatıldı.
İddianamede, sanık İsmail Taban’ın ifadesine de yer verildi.
Sanık savunmasında, suç tarihinde saat 09.30 sıralarında Bağcılar Vergi Dairesine gitmek üzere yaya olarak evinden çıktığını, yolda kardeşi maktul Behzat Taban ile karşılaştığını, maktulün konuşmak için kendisini arabaya davet ettiğini, araçta daha önceden aralarındaki husumet sebebi ile tartışma çıktığını ve maktulün kendisine hakaret ederek, sol gözüne yumruk attığını öne sürdü.
Maktulün daha sonra sonra aracı durdurduğunu ifade eden sanık Taban, kendisinin de sinirine hakim olamayarak aracın kapısını açıp, dışarıda bulunan kaldırım taşını alarak kardeşi maktulün alnına vurduğunu, vurur vurmaz maktulün alnından kan sıçradığını ve bilincini kaybettiğini aktardı.
Maktulü aracın ön sağ koltuğuna oturtarak, şoför mahaline geçtiğini, aracı evinin garajına bıraktığında kardeşinin öldüğünü anladığını aktaran sanık Taban, yaşıyor olsaydı kardeşini hastaneye götürmeyi düşündüğünü savundu.
Aracın plakalarını çıkararak ve maktulün cesedinin üzerini bir karton ile kapatarak evinin önüne bırakmak için Bağcılar’dan yola çıktığını, yolda araçtaki benzini görmesi üzerine durarak, benzini araca döküp ateşe verdiğini dile getiren sanık, öldürme kastının olmadığını ileri sürdü.
İddianamede, şu değerlendirilmede bulunuldu:
"Tüm dosya kapsamında sanığın künt cisimle vurarak, aralarında husumet bulunan kardeşi olan maktulü öldürdüğü, olayı gizlemek amacıyla cesedin bulunduğu araçla birlikte yaktığı, bu şekilde 'kardeşe yönelik kasten öldürme' ve 'yakarak mala zarar verme' suçlarını işlediği sabit olduğu anlaşılmıştır.
Sanığın savunmasında, öldürme kastı olmadığını beyan etmiş ise de maktulü yaraladıktan sonra hastaneye gitmek yerine araçla birlikte maktulü evine götürmesi dikkate alındığında beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve kastının öldürmeye yönelik olduğu değerlendirilmiştir. Sanığın olaydan önce eylemi kolaylaştırmak amacıyla bıçak veya ateşli silah temin etmemiş oluşu ve aksi kanıtlanamayan savunmalarından, öldürme eylemini maktulün kendisine hakaret etmesi nedeniyle haksız tahrik altında işlediğinin kabulü gerekmektedir."
Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporuna da yer verilen iddianamede, kişinin ölümünün sanığın ifadesinde belirttiği şekilde künt kafa travmasına bağlı, kafatası kırıkları ile kafa içi travmatik değişimler sonucu meydana gelmiş olabileceği ve ölüm sonrası yakılmış olduğunun kabulü gerektiği ancak kesin kararın adli tahkikatla verilmesinin uygun olacağı kaydedildi.
İddianamede, sanık İsmail Taban'ın "haksız tahrik altında kardeşini kasten öldürme" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından toplam 18 yıl 8 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.
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