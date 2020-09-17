AA

Alınan bilgiye göre Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Dersan Han'ın jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak iş hanında çalışanlar dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince, zemin kattaki yangın söndürüldü.