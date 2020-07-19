Olayda, Üsküdar'da bulunan 2 katlı ahşap binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Boş olduğu öğrenilen binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

DHA'nın haberine göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.