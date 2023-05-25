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İstanbul'da dehşet! Domuz bağı cinayeti!

İstanbul Esenler'de, bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dairede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekipleri, kişinin domuz bağı yöntemi ile öldürüldüğünü tespit etti

Giriş: 25.05.2023 - 08:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: İstanbul Esenler'de domuz bağı vahşeti! - Gündem haberleri
İstanbul'da dehşet! Domuz bağı cinayeti!
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DHA

İstanbul'da olay, saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 903 Sokak´ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA GİTTİ

Domuz bağı ile &ouml;ld&uuml;r&uuml;len Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan.
Domuz bağı ile öldürülen Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan.

DHA'da yer alan habere göre binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAREKETSİZ YATAN BİR KİŞİ BULUNDU

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

DOMUZ BAĞI İLE BAĞLAMIŞLAR

Polis ekipleri, bu kişinin 42 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan olduğunu ve domuz bağı ile bağlandığını tespit etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Yangının Khan´a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü.

CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Khan´ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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