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İstanbul'da cinnet! Eşini ve çocuğunu öldürdü!

İstanbul'da, kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Esenler'de İnan Taşçı, eşi Gülay ve oğlu Efe'yi silahla öldürdü. Katil zanlısı İnan Taşçı, daha sonra pencereye çıkıp bağırarak eşini ve oğlunu öldürdüğü söyledi. Zanlı kendi hayatına da son verdi. Zanlının geride bıraktığı mektup ise kahretti

Giriş: 16.05.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Esenler'de karısını ve çocuğunu öldüren adam intihar etti
İstanbul'da cinnet! Eşini ve çocuğunu öldürdü!
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DHA

İstanbul'da olay, saat 07.00 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İnan Taşçı (51), borçları sebebiyle kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı ile tartışmaya başladı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından İnan Taşçı, önce eşi Gülay Taşçı (39)'yı daha sonra da oğlu Efe Taşçı(19)'yı silahla vurarak öldürdü.

YAKINLARINI ARAYIP CİNAYETİ SÖYLEDİ

İnan Taşçı, yakınlarını arayarak eşinin ve oğlunu öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İnan Taşçı'nın pencereden rastgele ateş ettiğini gördü.

POLİSLERE NOT YAZILI KAĞIT ATTI

İnan Taşçı olay yerine giden ekiplere not yazılı kağıt attı. Taşçı'nın eşinin kardeşlerini suçladığı notta, "Sevgili eşim ve oğlum, kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim.

"EŞİM VE OĞLUM ÖLÜMÜ HAKETMEDİ"

Eşim şerefli namuslu dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır. Geride kalan herkes bundan bir ders alsın. Hak eden herkese diyorum. Oğlum ve Güloşum bu ölümü hak etmedi inşallah benden beter olursunuz" yazdığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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