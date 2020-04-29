AA

Olayda, Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşandı.

Yangından dolayı herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Sağlık ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı beklerken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.