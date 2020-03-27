Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Yüce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

AA'nın haberine göre, Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Sanık Yüce'nin avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Bunun üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.