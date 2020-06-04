Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, 3 Haziran tarihinde Tuzla’da uyuşturucu madde satışından şüpheli 12 şahsa ait 12 adres ile farklı suçlardan aranan 18 şahsa ait 20 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlar hava destekli olarak ve koordineli şekilde düzenlendi.
İHA'nın haberine göre operasyonda, kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranması bulunan Harun A. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, yakalama sırasında polise Hakkı K. isimli şahsa ait sahte olarak düzenlenmiş cezaevi özel izin belgesi ibraz etti. Bunun üzerine ayrıca başkalarına ait kimlik bilgisi ibraz etmek suçundan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Operasyonda ayrıca anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan aranan Faruk Y. isimli şahıs, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranan Yusuf K. isimli şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl kesilmiş hapis cezası ve alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçundan para cezası ile aranan Özlem D. isimli şahıs, basit yaralama suçundan 3 bin TL para cezası ile aranması bulunan Cumhur İ. isimli şahıs ile yağma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranması bulunan Serdar K. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan diğer şahıslardan Emre A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda alüminyum folyoya sarılı 1 gram esrar, Gökhan D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 13 gram esrar, 8 parça alüminyum folyoya sarılmış satışa hazır halde toplam ağırlığı 18 gram skunk, İsmail Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 3 adet kova olarak tabir edilen aparat, 8 adet bong olarak tabir edilen cam aparat, 9 parça satışa hazır halde toplam ağırlığı 18 gram olan skunk, Ersin D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, Vedat D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 10 gram hint keneviri, 6 kök hint keneviri, 1 adet öğütücü aparat, 1 adet alüminyum folyo içerisine sarılı esrar, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Yakalanan şahıslardan Emre A., Gökhan D., İsmail Ç., Ersin D., Cumhur İ. ve Yusuf K. isimli şahıslar serbest bırakıldı. Vedat D. ve Faruk Y isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken Harun A., Serdar K. ve Özlem D. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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