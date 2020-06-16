İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından 'yeni normal' denetimleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

DHA'nın haberine göre Yerlikaya, yeni normal denetimlerinde, Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil 3 bin 241 işletmenin denetlendiğini, 41 işyerine cezai işlem uygulandığını ve 102 konaklama tesisinin 4'üne işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.