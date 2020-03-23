Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan bir hakimin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilk kısa testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli hakimler ve mahkeme personeli karantinaya alındı. Mahkeme kalemi kapatıldı ve dezenfekte ediliyor.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Geçen hafta da 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bir hakimin eşinde koronavirüs çıkmasının ardından mahkeme kapatılmış ve mahkeme personeli tedavi altına alınmıştı.