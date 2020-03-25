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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Ongun, İstanbul’da barajların doluluk oranının son 10 gündür yüzde 64 civarında olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Kentimizde herhangi bir su sıkıntısı yaşanmamakta. Salgın hastalıkla mücadelede hijyen kurallarını en uygun şekilde yerine getirelim fakat suyumuzu da israf etmeden, verimli bir şekilde kullanalım."