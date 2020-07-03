Isparta’da 12 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine vakaların ikamet ettiği sokak ve caddeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İHA'nın haberine göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de karantinaya alınan bölgelerde filyasyon çalışması yaptı. İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada “İlimiz Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Caddeden başlamak üzere 5101 sokak, 5103 sokak, 5105 sokak, Zafer Mahallesi 212.cadde 54/2 ile Zafer Mahallesi 215.cadde No:24 sayılı adresler ilgili sokaklar ve sayılı adreslerde toplamda 12 vatandaşın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Vakaların temaslı sayısının çok olması, (Covid-19) enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Caddeden başlamak üzere 5101 sokak, 5103 sokak ve 5105 sokak ile Zafer Mahallesi 212. cadde 54/2 , Zafer Mahallesi 215. cadde No: 24 sayılı bölgelerin 02 Temmuz 2020 tarihi saat 23.00 itibariyle 16 Temmuz 2020 tarihi saat 23.00'e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.
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