İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kösehasan Mahallesi'nde 4 evin bulunduğu Mehmet Ağa ve Kardelen sokakları ile Mustafa Kemal Caddesi'nde 14 günlük süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

AA'da yer alan habere göre, mahalleye giriş ve çıkışlarda gerekli tedbirler alındı.

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