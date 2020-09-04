Sağlık Bakanlığı, dün 488 bin 513 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 10 bin 476 artışla 498 bin 989 olarak güncellendi.
AA'nın haberine göre, salgının en yoğun görüldüğü Madrid Özerk Yönetimi, yeni vakaların 3'te 1'inin tespit edildiği bölge olarak öne çıktı.
Yeni vakalardaki artışlarda Madrid'i, Bask, Endülüs, Aragon ve Kanarya Adaları özerk bölgeleri izledi.
Ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 256 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 418'e çıktığı kaydedildi.
Kovid-19'dan ölü sayısı son 24 saatte 184 arttı. Bakanlığın son güncellediği verilerde, ülkede olağanüstü halin (OHAL) sona erdiği 21 Haziran'dan bu yana Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka ve ölü sayılarının açıklanması dikkati çekti.
İspanya, Kovid-19 salgınının Avrupa'da en fazla görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.
Bu arada Sağlık Bakanı Salvador İlla, yaptığı açıklamada "Her şey, yıl sonundan itibaren ülkemizdeki belirli gruplara güvenli aşıların başlanmasına hazır olunacağını gösteriyor." dedi.
MADRİD'DE EK ÖNLEMLER
Salgının yoğun görüldüğü Madrid'de Özerk Yönetim Hükümeti Kovid-19 ile mücadelede ek önlemler aldı.
Son 24 saatte 1150 yeni vaka açıklanan Madrid'de, özerk yönetimi hükümeti, bundan böyle 10 kişiden fazla toplanmaya yasak getirirken, 2 milyon kişiye hızlı test yapılacağı duyurdu.
Ayrıca, bölge genelinde boğa güreşi etkinlikleriyle düğünlerde açık büfe ve dans yasaklanırken, düğün ve benzeri kutlamalar ile hayvanat bahçesi ve temalı eğlence merkezi gibi mekanların doluluk oranları yüzde 75'den yüzde 60'a, bar ve restoranlardaki doluluk oranı da yüzde 75'den yüzde 50'ye indirildi.
PORTEKİZ'DEKİ DURUM
Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 406 yeni vaka görüldüğünü duyurdu.
Kovid-19'dan ölü sayısının 1833'e çıktığı Portekiz'de salgının başlangıcından bu yana 59 bin 457 vaka ortaya çıktı.
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