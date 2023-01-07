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İran'da Türk vatandaşları kaza yaptı: 4 ölü, 1 yaralı!

Van'dan İran'a giden Türk vatandaşları, dönüş yolunda Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında kaza yaptı. Kazada 3'ü Türk, 4 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

Giriş: 07.01.2023 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: İran'da Türk vatandaşları kaza yaptı: 4 ölü, 1 yaralı!
İran'da Türk vatandaşları kaza yaptı: 4 ölü, 1 yaralı!
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DHA

Van'ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı akrabalar Mizbah, Mahmut ve Serhat Hükerek ile İrfan Akgül, alışveriş yapmak için İran'ın Razi kentine gitti.

İRAN PLAKALI KAMYONLA ÇARPIŞTI

Serhat H&uuml;kerek.
Serhat Hükerek.

DHA'da yer alan habere göre 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Türkiye'ye dönerken Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında İran plakalı kamyonla çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Mizbah H&uuml;kerek.
Mizbah Hükerek.

Kazada, Mizbah Hükerek, Mahmut Hükerek, İrfan Akgül ve ismi öğrenilemeyen İranlı sürücü hayatını kaybederken, Serhat Hükerek ise ağır yararlandı.

CENAZELER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

İrfan Akg&uuml;l. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)
İrfan Akgül. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Cenazelerin işlemleri için İran'da bekletildiği, işlemler biterbitmez Türkiye'ye getirileceği; yaralının ise yine İran'da tedavi altına alındığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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