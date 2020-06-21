Irak'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında son dönemde vaka sayısında artış yaşanırken yetkililer yeniden harekete geçti.
İHA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Zikar ilinde bir sonraki duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildikten, Babil ile Divaniye illerinde ise bugünden itibaren 1 hafta boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.
MİLLİ TAKIM ESKİ YILDIZI ÖLDÜ
Irak'ın eski milli futbolcusu 56 yaşındaki Ahmet Razi'nin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yaklaşık bir hafta önce korona virüs teşhisi konulan ve Irak'ın dünya kupasındaki tek golünün sahibi olan Razi'nin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Irak'ta şu ana kadar korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 13'e, toplam vaka sayısı ise 29 bin 222'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 13 bin 211'e ulaştı.
IKYB'DE ÖLÜ SAYISI 100'E YÜKSELDİ
Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı açıklandı.
IKBY Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 9 kişinin hayatını kaybettiğini, ülkede ilk vakanın görüldüğü Mart ayından bu yana ölenlerin sayısının 100'e ulaştığını bildirdi. Açıklamada, toplam vaka sayısının da 3 bin 539'e yükseldiği aktarıldı.
ERBİL'DE RESMİ TATİL ÖNERİSİ
IKBY'nin 2. büyük kenti Süleymaniye'de devlet kurumlarında bir hafta süreyle tatil ilan edilmesinden sonra Erbil kentinde de benzer adımın atılması bekleniyor.
Erbil İl Meclis Başkanı Ali Reşit, IKBY Bakanlar Kurulu ve Korona Virüs ile Mücadele Yüksek Komisyonu'na gönderdiği yazıda vatandaşların can güvenliği için resmi kurumlarda tatil ilan edilmesini talep etti.
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