Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Suriye’nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik yapılan saldırının ardından Türkiye’de sosyal ağlarda başlayan erişim sorunu, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ve TikTok gibi platformların yanısıra, genel olarak internet erişiminde de sıkıntılara neden oluyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Sosyal ağlara erişim için VPN uygulamalarına yönelen kullanıcılar dün geceden bu yana internet bağlantılarında da ara ara kesintilerle karşılaşıyor.

Yaşanan bu durumun, internet ve mobil bankacılık işlemlerinin yanısıra kredi kartı ile POS cihazları üzerinden ödeme yapmak isteyen kullanıcıları ‘kısmi’ de olsa etkilediği ifade ediliyor. Bunun nedeni ise POS cihazların da internet bağlantısı üzerinden çalışıyor olması.

‘ÖZEL BİR SORUN YOK’

Sosyal ağlara ve genel internete erişimde yaşanan sorunun, dolaylı etkilerinin de bulunduğunu belirten uzmanlar, hem tüketiciler hem de iş yerleri için ödeme işlemlerinde gecikmelere yol açabildiğini vurguluyor.

İnternet erişiminde yaşanan aksaklıkların etkilerini değerlendiren konuya yakın kaynaklar, şunları söyledi:

“Ödeme sistemlerine yönelik özel bir sorun yok ama genel internetin gidip gidip gelmesi nedeniyle kartlı ödeme işlemlerinde kısmi gecikmeler oluyordur. Ancak düne göre rakamlara yansıyan büyük oranlı ödeme aksaklıklarının görünmediğini söyleyebiliriz. Asıl tablo yarın itibariyle daha da netleşecektir."