DHA

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. Sitenin zemin duvarının yapımı sırasında toprak kaydı. 2 işçi kayan toprağın altında kaldı. İşçilerden biri kurtarılırken diğer işçi için çalışmalar sürüyor.

DHA'nın haberine göre, diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.