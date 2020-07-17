İHA

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde çantası ve valizi ile birlikte bekleyen 54 yaşındaki İngiliz vatandaşı W.A.C.’nın yanına iki kişi yaklaştı.

İHA'nın haberine göre, zanlılardan biri W.A.C.’ı oyalarken, diğer şüpheli arkadan dolaşarak çantayı alıp kaçtı. Olayı daha sonra fark eden W.A.C., çantasının alınıp kaçılması sonucu meydana gelen “kapkaç” konusu ile ilgili polise giderek şikayette bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yapılan çalışmalarda faillerin kaçış istikametini tespit etti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yancı uyruklu Lotfi B. (35) ve Mokthar A. (43) adlı iki kapkaççı, yaşanan kovalama sonrası Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde kısa sürede suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Cezayir uyruklu kapkaççıların alıp kaçtığı çantaya el koyan polis, zanlıları karakola götürdü. El konulan çanta, İngiliz W.A.C.’a teslim edildi. Yakalanarak “Kapkaç” suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece haklarında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak salıverildi.

Öte yandan, kapkaç anı çevredeki güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Elde edilen görüntülerde, bir süre keşif yapan kapkaççılardan biri W.A.C.’ın yanına yaklaşarak hareket halinde oyalıyor. Diğer kapkaççı ise arkadan yaklaşarak sırtı dönük W.A.C.’ın yerdeki çantalarından birini alıp hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Kameraya yansıyan görüntülerde kapkaçı gerçekleştiren zanlıların sokakta koşarak kaçma anları da yer alıyor.