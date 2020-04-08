Son dakika haberler... İmamoğlu’nun tehdit edilmesi ile ilgili başsavcılıktan açıklama

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir gazetenin internet sitesinde yer alan haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun e posta ile tehdit edilmesi ile ilgili olarak yapılan suç duyurusuna 12 gündür bir işlem yapılmadığının öne sürüldüğü belirtildi.

AYNI GÜN İŞLEME KONULDU

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, haberin gerçeğe aykırı olduğu belirtilen yazılı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun avukatları tarafından 28 Mart 2020 tarihinde suç duyurusunda bulunulduğu, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma defterine kaydedildiği ifade edildi.

Acele iş başlığı altında 30 Mart 2020’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı yazıldığı belirtilen açıklamada, verilen talimatla şüphelinin açık kimliği, adresi tespit edilerek yakalanması ve şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulmasının istendiği belirtildi. Açıklamada, şüphelinin yakalanması çalışmalarının devam ettiği de ifade edildi.