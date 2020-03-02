02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İletişim Başkanlığı'ndan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Fahrettin Altun hakkındaki ifadelerini ilişkin açıklama yapıldı.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili'nin, İletişim Başkanı Altun'un İdlib'deki birliklere Rejim unsurlarının saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirme yapmış olmasını eleştirdiği hatırlatıldı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN GÖREVİ
İletişim Başkanlığının, 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak ihdas edildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu kararnamede Başkanlığın görevleri arasında "kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlama"nın da bulunduğu belirtildi.
İdlib'deki menfur saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirmenin de bu görev uyarınca Fahrettin Altun tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
CUMHURBAŞKANI'NIN TAKDİRİNDE
Böylesi bir toplantıya kimin katılıp kimin katılmayacağının tamamıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ana muhalefet partisi yetkililerini, böylesi hakikat karşıtı ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmadan önce devleti tanımaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesine ve kurumlarımıza saygılı olmaya, yasalara aykırı tutum ve söylemleri ivedilikle terk etmeye davet ediyoruz.
Bu vesileyle bir de hatırlatma yapmak isteriz. Yürütme görevi ve yetkisi halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na aittir. Dolayısıyla seçilmiş kişi sadece Sayın Cumhurbaşkanımızdır.
ESKİ SİSTEM ALIŞKANLIĞIYLA
Bakanlar, başkanlar ve diğer üst kademe yöneticiler Anayasa ve ilgili mevzuat gereğince Cumhurbaşkanınca atanmış kişilerdir. Eski sistem alışkanlığıyla bir Bakanın konuşmasını normal görüp bir Başkanın konuşmasını anormal karşılamak ya cahilliktir ya kötü niyetliliktir.
Yeni sistemde bakanlıklar da başkanlıklar da yürütmenin yardımcılarıdır. Gerek bakanlar gerekse başkanlar kendi görev alanına giren konularda veya Cumhurbaşkanının talimatıyla açıklama yapma sorumluluğu altındadır. Bu bir yetki değil ödevdir."
— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 1, 2020
ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki güvenlik toplantısına ilişkin "Yapılan güvenlik toplantısına açık kalan kapı aralığından İletişim Başkanı'nın girmiş olması ayıplıdır. Milletimiz oy verdiklerinden birkaç kelime duymadan açıklamaların İletişim Başkanı'nca yapılmış olmasının devlet gelenekleriyle, devlet ciddiyetiyle bağdaşır tarafı yoktur" ifadelerini kullanmıştı.
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