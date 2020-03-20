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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Twitter üzerinden paylaştığı İngilizce videoda şu ifadeler yer aldı: "Onlar bizim annelerimiz, babalarımız ve büyüklerimiz. Ayrıca, koronavirüs enfeksiyonundan kaynaklanan ciddi belirtilere daha duyarlı olan yaş gruplarının üyeleri. Salgının başlangıcından bu yana derlenen verilere göre, yaşlılar ve arka planda başka sağlık sorunları olan insanlar daha büyük ölüm riski taşıyor. Bu durum açık olsa da, birçok Avrupa ülkesinin aldığı önlemlerin yaşlılar için fazladan koruma sağlamadığını görmek bizleri üzmektedir."
'80 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARA EVLERİNDE TIBBİ YARDIM VERİLECEK'
"Kimi Avrupa Birliği ülkeleri katı önlemler almaya karar verirken, kimileri salgının halk arasında seyrini sürdürmesine izin vermekten çekinmiyor" sözlerinin yer aldığı paylaşım şöyle devam etti:
"Ne yazık ki kabul edilemez bir durum var ki bu yöntemler yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamıyor ve hayatlarını riske atmaya devam ediyor. Türkiye yaşlı vatandaşlarına en iyi tıbbi bakımı sağlamak için güçlü bir halk sağlığı sistemine, yüksek kapasiteli yoğun bakım ünitesi yataklarına ve suni solunum cihazlarına ve bunların yanı sıra son derece eğitimli hastane personeline ve yerli üretim koronavirüs test kitlerine sahiptir.
Ayrıca hükümet, öncelikle yaşlıları korumaya yönelik tedbir ve önlemler de almıştır. Türkiye, yaşlılara idari izin vererek onları yüksek riskli ortamlardan uzaklaştırmak suretiyle hızlı bir şekilde harekete geçmiştir. 65 yaş üzerindeki vatandaşlara tıbbi maske ve dezenfektan da temin edilmektedir. Hükümet ayrıca asgari emekli maaşlarını yükselterek ve Nisan 2020’de emeklilik ikramiyesi vererek emekli vatandaşlara fazladan mali destek sağlamıştır. Bu sosyal mesafe ve izolasyon döneminin birçok yaşlı vatandaş için zor olabileceğini anlıyoruz. Türk Hükümeti, 80 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde tıbbi ve sosyal hizmetler de sunacaktır. Koronavirüs küresel sağlığı tehdit ettiği için dünya zor bir dönemle karşı karşıyadır. Ancak Türkiye bu zorlukla başa çıkmaya ve genç-yaşlı tüm vatandaşlarına gerekli desteği sağlamaya hazırdır. Hiçbir virüs aldığımız önlemlerden daha güçlü değildir."
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 20, 2020
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