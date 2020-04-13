HABERTURK.COM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden 'BizBizeYeterizTürkiyem' etiketi ile bir paylaşımda bulundu. Altun mesajında "Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak 'Biz' anlayışıyla hareket ediyoruz, #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun ayrıca, paylaşımında bir video da paylaştı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!