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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Altun, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir videoya da yer verdiği paylaşımda şunları kaydetti:

"24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun..."