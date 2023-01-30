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İkisi de hayatının baharındaydı! Öldüren doğum günü!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki 23 yaşındaki Ceren Ceylan ile 27 yaşındaki Öykü Kasımoğlu hayatını kaybetti. 3,79 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü 29 yaşındaki Mustafa Besleme ise gözaltına alındı. Araçtakilerin, Ceylan'ın doğum günü kutlamasından döndükleri öğrenildi
İkisi de hayatının baharındaydı... Son dakika: Muğla'da feci kaza: 2 ölü - Güncel haberler/son-dakika-haberler-ikisi-de-hayatinin-baharindaydi-olduren-dogum-gunu-3560734
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