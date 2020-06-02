DHA

Olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Kentte iki otomobilin çarpıştığı kazada, Murat ve Şerif Turgut kardeşler hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, kazada Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.